Многоэтажки вместо частных домов. Разработка планов новых микрорайонов продолжается в Костанае

В Костанае продолжается разработка новых планов детальной планировки новых микрорайонов. По плану многоэтажки должны появиться на месте сейчас существующего частного сектора. Большую часть этих домов будут выкупать частные застройщики, но те жилища, которые по плану застройки попадают в границы строительства гособъектов, то есть школ или детсадов, акимат будет выкупать самостоятельно.

Летом прошлого года, в Костанае началась процедура изъятия 9 земельных участков в районе аквапарка «Осьминог», четырех в районе АО «Казахтелеком», одного в районе «Жана-Кала».

«Процедура изъятия успешно завершена по 8 земельным участкам в районе аквапарка «Осьминог» и части земельного участка в мкр Береке. По 2 участкам — по ул. Тәуелсіздік для организации правоповоротного съезда и в мкр. Юбилейный для строительства детского сада в настоящее время идет процедура равноценного обмена изымаемых участков на аналогичные в других районах города. В 2024 году предстоит провести изъятие земельных участков для государственных нужд в районе Наримановского рынка для строительства общеобразовательной школы», — говорит руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Про будущее района Наримановки аким Костаная говорил много. Здесь план детальной планировки касается участка в границах улиц Леонида Беды — Абая- Абильсай — Тобольская — Красный Кузнец на площади 120 га. Территории Наримановского рынка, по данным Марата Жундубаева, может не хватить под строительство школы. Под ее территорию отойдут и близлежащие к рынку здания, среди которых есть и коммерческие. За каждый изымаемый участок, отметит аким, город предлагает компенсацию по рыночной цене либо предоставление равнозначного участка взамен.

«Надо объяснять правильно, мы не формируем цену сами. Она будет рыночной. Законодательство позволяет нам сейчас это будут госзакупки, определится оценщик, он будет нести сто процентную ответственность за ту цену которую он укажет. Почему? Это бюджетные деньги. Никто придумывать не собирается, и сумму занижать тоже никто не собирается», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

При этом аким обратился к жителям областного центра, участки которых будут подходить под изъятие для госнужд, вести диалог с акиматом. Его представители, в свою очередь, готовы к совместному обсуждению.

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