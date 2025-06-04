На контрольно-пропускном пункте «Жайсан» в Актюбинской области образовались многокилометровые очереди. Дальнобойщики проводят в ожидании по двое суток, без доступа к еде и самым элементарным условиям, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, десятки фур застряли в 10-километровой пробке на казахстанско-российской границе. По словам водителей, они сутками находятся в дороге – без еды, без сна и понимания, когда они смогут пересечь границу. При этом многие заранее оплатили и забронировали электронную очередь. Но бронь подходит к концу, а до КПП еще далеко.

«Я со вчерашнего дня стою здесь. Во сколько я приехал? Где-то в третьем часу. И я до сих пор двигаюсь. Я не могу никак пройти. Уже электронная очередь моя скоро закончится. Тут у людей паника. Начинают друг друга объезжать. Мы начинаем перекрывать: «Куда ты лезешь?», — рассказывает грузоперевозчик Михаил Хегай.

Телеканал утверждает, что люди буквально живут в кабинах. Нервозность нарастает. Кто-то теряет очередь, кто-то – терпение. Вот так сейчас выглядит зона пограничного контроля на «Жайсане».

Пропускают всего по несколько машин. Вокруг грохочут дорожные работы. А вся эта длинная вереница грузовиков – в ожидании. И это на фоне внедрения новой электронной системы, которая, судя по всему, пока работает не быстрее старой, бумажной.

Ремонт дороги начался в середине мая. Одновременно с запуском электронной очереди. Но вместо упрощения ситуация только усугубилась.

«Вот уже полтора дня прошло. Вчера приехал, электронную взял. Проблема какая-то с дорогой, и стояли. Ужасный бардак. Километров семь стоим. Покушать нет. Стоят все, ждут», — говорит грузоперевозчик Фархатбек Турсыналиев.

Оказывается, за первые три дня работы новой системы в палату предпринимателей поступило почти 200 жалоб. И сейчас их не меньше.

«Предприниматели говорят: «Мы бы хотели, чтобы там был накопитель. Перед границей или возле границы». Соответственно, ты приехал туда, увидел себя на табло, проехал спокойно. Никто тебе не мешает, никто не выгоняет. Второй момент на сегодняшний день – иностранные перевозчики. Тоже поднимают вопрос. Они не знают, как оплатить этот 1 МРП».

Замдиректора по правовым вопросам НПП «Атамекен» по Актюбинской области Руслан Куйшинов

Водители предлагают организовать отдельные полосы для казахстанцев и россиян, чтобы разгрузить «Жайсан». Однако в Департаменте госдоходов заверяют, что система работает, а причина заторов исключительно в ремонте.

«На данный момент основной причиной скопления являются временные дорожные работы на участке республиканской трассы Самара – Шымкент перед пунктом пропуска «Жайсан», начавшиеся 13 мая нынешнего года. В рамках ремонта движение транспорта ограничено с применением временного светофора и строительного шлагбаума, что снижает пропускную способность дороги».

Руководитель отдела экспортного контроля ДГД Актюбинской области Амиржан Мухамедьяров

В Департаменте госдоходов говорят, что ремонт дороги перед «Жайсаном» должен закончиться в начале июля, и просят потерпеть. Но пока пересечение границы для многих остается настоящим испытанием – с километровыми пробками, ожиданием без еды и сна и неработающей как надо электронной очередью.

В РК привезли ещё восемь лошадей Пржевальского 3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка...

Грозит ли казахстанцам штраф за сбор ромашек? Ромашки и другие полевые цветы украшают не только степи и горы, но и городские улицы,...