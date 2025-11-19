Получили от государства — продают за миллионы: что происходит с участками в Кунае





В Кунае появились объявления о продаже земельных участков, полученных костанайцами по очереди под индивидуальное жилищное строительство. Однако в течение трёхлетнего срока аренды эта земля остаётся в государственной собственности.

В одном из объявлений участок предлагают за 9 миллионов тенге, указывая возможность строительства двухэтажного здания. Ещё один участок площадью 7,7 сотки выставлен за 5,3 миллиона тенге. В описаниях продавцы отмечают инфраструктуру, инженерные сети и подъездные пути.

В разговоре с корреспондентом продавец участка площадью 7,7 сотки подтвердил, что получил землю от государства в июне. По его словам, на участке можно построить одноэтажный дом, а цену он готов обсудить. Оформить передачу денег мужчина предложил через нотариуса — с договором намерения и распиской. При этом участок останется оформленным на него.

В отделе земельных отношений акимата Костаная предупреждают о рисках приобретения таких участков по доверенности.

«Землепользователь может отозвать доверенность. Передача по доверенности не влечёт перехода права — право остаётся за землепользователем», — пояснил исполняющий обязанности заместителя руководителя отдела Али Фараджов.

Это означает, что человек, заплативший за участок и построивший на нём дом, рискует остаться без прав и на землю, и на строение.

По словам Фараджова, если продавец и покупатель попытаются оформить сделку в течение арендного срока, специалисты отдела могут обратиться в суд с требованием признать её недействительной. За ненадлежащее исполнение договора акимат также может вернуть участок и перераспределить его среди других очередников.

Покупатель в таком случае может добиваться возмещения расходов и убытков через суд, если сможет их доказать. Однако, как подчеркнул представитель отдела, претендовать на участок и строение он не сможет.

Всего из 1668 участков в Кунае очередникам уже выдали 643. Распределение земли продолжается.

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