Многокилометровые пробки и очереди и на паспортный контроль — ситуация на границе

Наши читатели делятся видео с границы РФ и РК. Люди пересекают границу через пункт «Кайрак».

«Сначала 4 часа на нейтралке всех мурыжили, а теперь и на поаспортный (Прим.- контроль) на зайти», — сообщил читатель.

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