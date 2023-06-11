Многокилометровые пробки и очереди и на паспортный контроль — ситуация на границе

Наши читатели делятся видео с границы РФ и РК. Люди пересекают границу через пункт «Кайрак». https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/06/whatsapp-video-2023-06-11-at-17.42.44.mp4 «Сначала 4 часа на нейтралке всех мурыжили, а теперь и на поаспортный (Прим.- контроль) на зайти», — сообщил читатель. https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/06/whatsapp-video-2023-06-11-at-12.30.01-1.mp4 Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.