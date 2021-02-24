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Многоквартирный дом может принести доход. Что важно знать председателям ОСИ.

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Сегодня на столичном брифинге специалисты вновь разъясняли вопрос реформы ПКСК. Переход на систему объединения собственников имущества может открыть жильцам новые возможности, о которых ранее не говорилось. К примеру, многоквартирный жилой дом сам по себе оказывается неплохим вариантом для заработка. Места для аренды помещения, оборудования и размещения рекламных щитов могут стать дополнительным доходом, передает alau.kz

Переход управления жилыми домами от ПКСК на систему ОСИ у многих казахстанцев до сих пор вызывает вопросы. Но консультации о том, как верно провести передачу всех бумаг от прежних управляющих к новым, уже давно проводит отдел жилищных отношений. Вот только будущих председателей ОСИ беспокоят не только бумажные вопросы, но и то, откуда брать достаточно денег на содержание дома. И вот здесь подсказки дает министерство. Оказывается каждый многоквартирный дом, сам по себе вполне может стать способом для заработка.

«Основные источники дохода – это реклама, установка оборудования, аренда помещения. Таким образом, жильцам необходимо обратить внимание на то, что если в лифте, на фасаде, на крыше установлен рекламный щит, антенны и другое оборудование, то ваш многоквартирный жилой дом получает дополнительные доходы»,- рассказал Еркебулан Даулыбаев, заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Заработанные таким способом деньги необходимо отражать в отчетах, а также пускать на содержание самого дома и нужд жильцов. О том, что существует такой вариант доходности обычного жилого здания, знают не все казахстанцы. А вот председатели некоторых КСК и нынешних управляющих компаний этими способами вполне пользуются. Поделятся ли они своими секретами с будущими председателями ОСИ, вопрос открытый. Ведь даже в обычной процедуре передачи бумаг не все из нынешних управленцев идут на контакт с жильцами. Так как жалобы на эту ситуацию стали появляться по всей стране, в государстве решено принять меры.

«Министерством прорабатывается вопрос установления административной ответственности за не предоставление технических, финансовых и иных документов»,- сообщил Еркебулан Даулыбаев.

Кроме того, процедура передачи документации теперь обрела четкие грани. Например, первым  шагом председатель новой системы управления направляет уведомление в ПКСК о передаче документов. Дается ему на это 3 рабочих дня после того как было образовано ОСИ или простое товарищество. В эти же сроки направляется им еще одно уведомление. На этот раз в жилищную инспекцию о создании ОСИ.

«КСК с момента получения уведомления, а также председатель ОСИ или простого товарищества, направивший уведомление, в течение 3-х рабочих дней совместно составляют акт приема-передачи и обеспечивают передачу финансово-технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума. Также в соответствии с актом приема-передачи председателю Оси должны быть переданы денежные средства при наличии на сберегательном счете на капитальный ремонт, а также средства собранные, как целевые взносы»,- пояснил заместитель председателя Комитета.

На передачу документов дается 3 рабочих дня. В противном случае будет поднят вопрос ответственности нарушителя сроков, который министерство в будущем обещает проработать. Все разногласия между сторонами также не должны замалчиваться или оставаться в устной форме. Их важно отразить в акте приема-передачи.

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