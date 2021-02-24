Многоквартирный дом может принести доход. Что важно знать председателям ОСИ.

Сегодня на столичном брифинге специалисты вновь разъясняли вопрос реформы ПКСК. Переход на систему объединения собственников имущества может открыть жильцам новые возможности, о которых ранее не говорилось. К примеру, многоквартирный жилой дом сам по себе оказывается неплохим вариантом для заработка. Места для аренды помещения, оборудования и размещения рекламных щитов могут стать дополнительным доходом, передает alau.kz

Переход управления жилыми домами от ПКСК на систему ОСИ у многих казахстанцев до сих пор вызывает вопросы. Но консультации о том, как верно провести передачу всех бумаг от прежних управляющих к новым, уже давно проводит отдел жилищных отношений. Вот только будущих председателей ОСИ беспокоят не только бумажные вопросы, но и то, откуда брать достаточно денег на содержание дома. И вот здесь подсказки дает министерство. Оказывается каждый многоквартирный дом, сам по себе вполне может стать способом для заработка.

«Основные источники дохода – это реклама, установка оборудования, аренда помещения. Таким образом, жильцам необходимо обратить внимание на то, что если в лифте, на фасаде, на крыше установлен рекламный щит, антенны и другое оборудование, то ваш многоквартирный жилой дом получает дополнительные доходы»,- рассказал Еркебулан Даулыбаев, заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Заработанные таким способом деньги необходимо отражать в отчетах, а также пускать на содержание самого дома и нужд жильцов. О том, что существует такой вариант доходности обычного жилого здания, знают не все казахстанцы. А вот председатели некоторых КСК и нынешних управляющих компаний этими способами вполне пользуются. Поделятся ли они своими секретами с будущими председателями ОСИ, вопрос открытый. Ведь даже в обычной процедуре передачи бумаг не все из нынешних управленцев идут на контакт с жильцами. Так как жалобы на эту ситуацию стали появляться по всей стране, в государстве решено принять меры.

«Министерством прорабатывается вопрос установления административной ответственности за не предоставление технических, финансовых и иных документов»,- сообщил Еркебулан Даулыбаев.

Кроме того, процедура передачи документации теперь обрела четкие грани. Например, первым шагом председатель новой системы управления направляет уведомление в ПКСК о передаче документов. Дается ему на это 3 рабочих дня после того как было образовано ОСИ или простое товарищество. В эти же сроки направляется им еще одно уведомление. На этот раз в жилищную инспекцию о создании ОСИ.

«КСК с момента получения уведомления, а также председатель ОСИ или простого товарищества, направивший уведомление, в течение 3-х рабочих дней совместно составляют акт приема-передачи и обеспечивают передачу финансово-технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума. Также в соответствии с актом приема-передачи председателю Оси должны быть переданы денежные средства при наличии на сберегательном счете на капитальный ремонт, а также средства собранные, как целевые взносы»,- пояснил заместитель председателя Комитета.

На передачу документов дается 3 рабочих дня. В противном случае будет поднят вопрос ответственности нарушителя сроков, который министерство в будущем обещает проработать. Все разногласия между сторонами также не должны замалчиваться или оставаться в устной форме. Их важно отразить в акте приема-передачи.

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