В Костанайской области в селе Жамбыл произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Возгорание возникло сразу в нескольких квартирах, расположенных на первом и втором этажах здания. К моменту прибытия первых подразделений противопожарной службы все жильцы самостоятельно покинули задымлённое помещение.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей из очага возгорания были вынесены пять газовых баллонов. Это позволило предотвратить возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.
Для обогрева эвакуированных жителей были задействованы автобусы местных исполнительных органов и подразделений ДЧС.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
