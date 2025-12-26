USD 512.81 EUR 604.19 RUB 6.57

Несколько квартир сгорели в доме в Костанайском районе

— Сегодня, 10:23
Изображение для новости: Несколько квартир сгорели в доме в Костанайском районе

Фото alau.kz

В Костанайской области в селе Жамбыл произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме.

Возгорание возникло сразу в нескольких квартирах, расположенных на первом и втором этажах здания. К моменту прибытия первых подразделений противопожарной службы все жильцы самостоятельно покинули задымлённое помещение.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей из очага возгорания были вынесены пять газовых баллонов. Это позволило предотвратить возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.

Для обогрева эвакуированных жителей были задействованы автобусы местных исполнительных органов и подразделений ДЧС.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.



