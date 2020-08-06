Многолетние рекорды жары побил Казахстан в июле

Июль 2020 года побил сразу несколько температурных рекордов в Казахстане. Какие именно, узнал Tengrinews.kz.

По данным «Казгидромета», июль выдался жарким в западной половине Казахстана. Здесь температура воздуха поднималась выше нормы на 1-4 градуса. Самыми жаркими днями месяца оказались 12-е, 13-е и 14-е числа.

«В середине месяца с выносом теплых воздушных масс из районов Средиземноморья по всему Казахстану наблюдалась жаркая погода без осадков. В отдельные дни на западе страны наблюдалась сильная и очень сильная жара, тем самым были перекрыты многолетние максимумы. Например, в Актау и Атырау 12 июля зафиксирована температура 40,6 и 41,3 градуса. В Актобе 13 июля было 40,6 градуса, в Уральске 14 июля — 40,8 градуса», — рассказали в «Казгидромете».

Также рекордно жаркие дни наблюдались в центре и на востоке Казахстана. В Жезказгане 18 июля температура поднялась до 39,1 градуса, в Усть-Каменогорске 17 июля — до 37,4 градуса.

Рассказали синоптики и о выпавших осадках. Оказалось, что больше нормы выпало дождей в отдельных районах севера, центра и востока Казахстана. В некоторые дни количество выпавших осадков за сутки составило почти месячную норму.

«3 июля вАкмолинской области на метеостанции Балкашино выпало 49 миллиметров осадков при месячной норме 60 миллиметров. 10 июля в Восточно-Казахстанской области на метеостанции Семиярка выпало 37 миллиметров при норме за месяц 38 миллиметров», — заключили в «Казгидромете».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.