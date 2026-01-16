В 2025 году государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 629 предприятиях страны. Общая сумма долга превысила 3,1 млрд тенге, а нарушения затронули более 11,9 тысячи работников.

Кроме того, в ходе проверок в различных организациях было зафиксировано свыше 8,7 тысячи нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий, допустившим задолженность по зарплате и другие нарушения, выдано 4 245 обязательных для исполнения предписаний, а также наложены штрафы на сумму более 524,3 млн тенге.

По итогам принятых мер, включая установление жёстких графиков и сроков погашения долгов, удалось защитить права 11,8 тысячи работников. Им выплачено 2,85 млрд тенге задолженной заработной платы.

Вопросы соблюдения трудового законодательства находятся на особом контроле Министерство труда и социальной защиты населения РК .

В течение 2025 года государственные инспекторы труда провели 6 599 проверок, в ходе которых выявили 8 720 нарушений. Из них:

7 089 — в сфере трудовых отношений;

1 585 — по безопасности и охране труда;

46 — в сфере занятости населения.

В результате контрольных и профилактических мер были защищены трудовые права 51 тысячи работников по всей стране.