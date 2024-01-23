Многомиллионные штрафы получили крупные производители яиц в Казахстане

Агентством по защите и развитию конкуренции РК проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

По данным АЗРК, для снижения темпов роста цен на яйца, наблюдавшегося в конце 2022 и начале 2023 года, принят комплекс оперативных мер.

«Вынесено 11 уведомлений производителям и оптовым реализаторам яиц. Проведено восемь расследований в отношении производителей куриных яиц г. Шымкент («Шымкент кус»), в Алматинской обл. («Сары-Булак, Алсад»), Костанайской («Жас-Канат»), Туркестанской («Бес-Кара»), СКО («Адель кус, Алекри»), Акмолинской («Курочка ряба»). Общий объем наложенных штрафов составил 124,8 млн. тенге», – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, антимонопольщики наблюдают рост объемов реализации продукции птицефабриками через физических лиц, не являющихся предпринимателями.

«Также выявлены факты несоблюдения торговыми сетями установленного размера торговой надбавки на социально значимый продовольственный товар в виде 15%. Соответствующие материалы по данным фактам направлены в Комитет государственных доходов и Комитет торговли по компетенции», – подчеркивается в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.