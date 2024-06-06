Многомиллионный кредит мошенники оформили, но забрать не успели — ДП Костанайской области

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Рудничанину позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка. Об этом рассказал участковый инспектор Ержан Ускинбаев.Мужчина, поддался уговорам злоумышленников и скачал несколько приложений удаленного доступа.
Спустя некоторое время этот факт его насторожил и он позвонил в полицию.
«Приехав к нему домой, мы с ним вместе проверили все личные счета, никаких кредитов не обнаружили», – рассказал участковый.
На следующий день, для достоверности и убедительности полицейские уговорили местного жителя проехать в ЦОН для получения кредитной истории. Там выяснилось, что на него оформлен кредит в размере 7,5 млн тенге, однако деньги все еще находились на личном счете потерпевшего.
С помощью сотрудников ЦОН и банка, операция по кредиту была аннулирована.
В полиции вновь напоминают гражданам внимательности и просят не устанавливать приложения удаленного доступа. Не поддаваться уловки и уговоры мошенников. При малейших подозрениях обращаться на пульт 102, не предпринимая каких либо поспешных действий.
Благодаря сотрудникам полиции, заявка на кредит в размере 7,5 млн тенге была отменена.