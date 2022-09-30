Мобилизация в РФ: Путин распорядился вернуть домой тех, кого призвали без основания

Президент России Владимир Путин отреагировал на жалобы россиян и распорядился вернуть домой тех, кого призвали без основания. Об этом президент РФ заявил на совещании Совета безопасности страны, сообщает сайт Кремля.

«В ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов <…> Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь – по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», – заявил Владимир Путин.

Он привёл и другой пример, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, зачисляют мотострелками, передает informburo.kz

«А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учётных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – сказал президент РФ.

Он повторил, что призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооружённых силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку.

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