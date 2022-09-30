Мобилизация в РФ: Путин распорядился вернуть домой тех, кого призвали без основания

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Президент России Владимир Путин отреагировал на жалобы россиян и распорядился вернуть домой тех, кого призвали без основания. Об этом президент РФ заявил на совещании Совета безопасности страны, сообщает сайт Кремля.
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«В ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов <…> Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь – по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», – заявил Владимир Путин.
Он привёл и другой пример, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, зачисляют мотострелками, передает informburo.kz
«А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учётных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – сказал президент РФ.
Он повторил, что призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооружённых силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку.
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