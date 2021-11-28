Мобильная система фиксации нарушений ПДД будет работать в Костанайской области

В декабре в области будет запущена в тестовом режиме мобильная система фиксации нарушений ПДД «Ekin Patrol G2». Сейчас их устанавливают на служебный полицейский автотранспорт.

Как сообщают сотрудники областного департамента полиции, и как следует из рекламных роликов данных аппаратов, мобильные комплексы предназначены для фиксации транспортного потока, распознавания государственных номерных знаков, фиксации скоростного режима. Номера автоматически будут проверятся по базе данных на предмет розыска или нахождения в электронном списке должников по административным штрафам.

В случае фиксации мобильным комплексом нарушения правил дорожного движения, информация автоматически будет передаваться в центр обработки нарушений ДП области и далее в Процессинговый центр Генпрокуратуры, что в свою очередь позволит исключить коррупционные риски. Специализированные передвижные комплексы панорамной видеофиксации «Ekin Patrol G2» приобретены в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». После ввода в эксплуатацию мобильные системы «Ekin Patrol G2» будут работать на 4-х авто-патрулях полиции Костаная и на 2-х автомашинах в Рудном.

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