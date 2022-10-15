Мобильники с геолокацией, закладки в промзоне. Наркосбытчики задержаны полицейскими в Костанайской области

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» житикаринскими полицейскими задержаны двое молодых парней по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов рассказал подробности задержания.

— В городе Житикара были задержаны двое жителей Акмолинской области – 25 и 26 лет, которые занимались сбытом наркотических средств. Они оставляли закладки в укромных местах пригорода, на территории промышленной зоны, — рассказал полковник полиции.

По данному факту начато досудебное производство по статье ст.297 УК РК «Сбыт наркотических средств». Согласно результатам проведенных экспертиз, изъятые в ходе следственных действий вещества, являются психотропным веществом «a-PVP»

В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий, с участием подозреваемых были обнаружены и изъяты еще 6 свертков с содержимым внутри порошкообразным веществом серого цвета, которое также признано наркотическим веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 4,31 грамм, что составляет особо крупный размер.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, в которых имелась геолокация разложенных ими закладок. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников преступной деятельности. Наркосбытчики арестованы.

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