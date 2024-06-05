Мобильное приложение, которое уже применяют в работе, создал студент костанайского колледжа

Роман Говако, студент второго курса Костанайского индустриально-педагогического колледжа, создал мобильное приложение для волонтёров, которое успешно прошло тестирование во время паводковой ситуации в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

Приложение помогает волонтёрам найти подходящие проекты, записаться на них и участвовать, а организациям — управлять и координировать работу добровольцев. Оно обеспечивает прозрачность и понятность процесса, укрепляя доверие и мотивацию к участию.

«Приложение автоматизирует работу волонтёров, делая ее более эффективной и удобной», — отмечает Роман.

«Тесты, проведенные во время противопаводковых мероприятий, показали высокую эффективность приложения», — добавляет Гульнара Бибиталиевна, преподаватель специальных дисциплин, руководитель проекта.

Особое место в мобильном приложении занимает система автоматизированного учёта волонтёрских часов и выполненных задач, упрощающих процессы учёта и отчётности. Волонтёры могут легко отслеживать свой вклад, а организации — эффективно управлять ресурсами и оценивать влияние своей работы. Данные сведения становятся своеобразным портфолио, которое помогает при трудоустройстве на работу.

Благодаря этому приложению, волонтёры могут легко отслеживать свои задачи и общаться с организаторами, а организации могут лучше планировать и координировать свою работу. Это открывает новые возможности для эффективного взаимодействия между волонтёрами и организациями, что в свою очередь способствует развитию волонтёрского движения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.