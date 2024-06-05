Мобильное приложение, которое уже применяют в работе, создал студент костанайского колледжа

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Костанайской области
Роман Говако, студент второго курса Костанайского индустриально-педагогического колледжа, создал мобильное приложение для волонтёров, которое успешно прошло тестирование во время паводковой ситуации в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.
Приложение помогает волонтёрам найти подходящие проекты, записаться на них и участвовать, а организациям — управлять и координировать работу добровольцев. Оно обеспечивает прозрачность и понятность процесса, укрепляя доверие и мотивацию к участию.
«Приложение автоматизирует работу волонтёров, делая ее более эффективной и удобной», — отмечает Роман.
«Тесты, проведенные во время противопаводковых мероприятий, показали высокую эффективность приложения», — добавляет Гульнара Бибиталиевна, преподаватель специальных дисциплин, руководитель проекта.
Особое место в мобильном приложении занимает система автоматизированного учёта волонтёрских часов и выполненных задач, упрощающих процессы учёта и отчётности. Волонтёры могут легко отслеживать свой вклад, а организации — эффективно управлять ресурсами и оценивать влияние своей работы. Данные сведения становятся своеобразным портфолио, которое помогает при трудоустройстве на работу.
Благодаря этому приложению, волонтёры могут легко отслеживать свои задачи и общаться с организаторами, а организации могут лучше планировать и координировать свою работу. Это открывает новые возможности для эффективного взаимодействия между волонтёрами и организациями, что в свою очередь способствует развитию волонтёрского движения.