Мобильные ярмарки и максимальное насыщение рынка: распорядились обеспечить регионы овощами

Вопросы стабилизации цен на основные продукты питания обсудили на еженедельном совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

В ходе совещания Жумангарин рекомендовал акиматам с начала потепления открыть сезон ярмарок, передает kt.kz

«Ярмарки — один из действенных инструментов наполнения внутреннего рынка страны продукцией отечественных производителей без посредников по ценам производителей. Кроме того, мы неоднократно поднимали вопрос организации мобильных ярмарок. Акиматы должны определить специально отведенные места и маршруты, и тогда предприниматели смогут торговать по утвержденному маршруту в любой его точке. Рекомендуем закупить на баланс СПК автолавки, утвердить места и маршруты выездной торговли», — поручил он.

По словам вице-премьера, основная задача стабфондов — оказывать регулирующее воздействие на рынок.

«Я на прошлой неделе давал поручение направить максимальные объемы овощей из сформированных запасов в торговые точки. Те области, которые это сделали, демонстрируют нулевой рост цен. В Туркестанской области при хороших запасах картофеля, капусты, лука и низких объемах интервенций рост цен за неделю на картофель — свыше 1%, на капусту — сразу 3,8%. В ВКО при больших запасах лука рост за неделю — на 4,1%. Не надо ждать, в апреле уже пойдет свежий урожай. Мы провели совещание с торговыми сетями, их поддержка по реализации у вас есть. Поручаю максимально усилить товарные интервенции, чтобы на следующей неделе мы уже видели положительный результат», — подытожил Серик Жумангарин.

По словам и.о. председателя Комитета торговли Айдара Абилдабекова, основной причиной повышения цен на овощи, в частности на капусту, является недостаточный выпуск продукции на рынок. Например, в Жамбылской области с момента старта разбронирования запасов 1 февраля цена на капусту выросла на 5,7% при объеме реализации всего 7% от потребности в межсезонье. В Туркестанском регионе стоимость капусты выросла на 3,8%, объем реализации — 3% от потребности.

«В то же время нулевой рост цен показали регионы, в которых был реализован большой объем товара: это Западно-Казахстанская, Атырауская и Карагандинская области. По итогам проведенной инвентаризации во многих регионах мы видим недостаток подтвержденных запасов овощей. Сейчас прорабатываем распределение объемов между регионами для равномерного наполнения рынка», — отметил Айдар Абилдабеков.

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