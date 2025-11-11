Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило поправки в Правила оказания услуг связи, которые вводят для операторов обязанность выявлять и блокировать мошеннический трафик, передаёт BAQ.KZ.
Как это будет работать
Справочные службы операторов начнут принимать обращения абонентов о подозрительных звонках и сообщениях. По таким сигналам номера проверят на признаки мошенничества. Если подозрения подтвердятся, обслуживание номера приостановят, а сведения об абоненте направят в антифрод-центр Национального банка. Проверку обязаны провести в течение двух рабочих дней.
Ограничение по SIM-картам
Поправки устанавливают порог: на одно физлицо можно оформить не более десяти SIM-карт. При необходимости получить больше абонент должен будет указать цель использования и перечень устройств.
Контекст
Ранее в Казахстане утвердили правила регистрации и применения GSM-шлюзов: использовать их вправе только лицензированные операторы связи.
