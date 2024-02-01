Новую схему, вместо мобильных переводов, придумали казахстанские предприниматели

В Астане состоялся брифинг СЦК с участием вице-министра финансов Ержана Биржанова. На встрече журналисты задали вопрос о новой схеме переводов, которую придумали казахстанские предприниматели, сообщает alau.kz

Журналисты сообщили, что предприниматели просят теперь покупателей, вместо переводов, пополнять баланс мобильного телефона.

«Наверное, это одна из новых схем — пополнение через мобильный баланс. Но это, скорее всего, такое временное явление, и оно, честно скажу, неудобное. Каждый клиент будет стоять и заполнять мобильный телефон, пополнять там Beeline или Kcell, наверное, это не очень удобно. И оно само собой, думаю, выпадет, потому что мы, как клиенты, мы диктуем правила. Я, как клиент, допустим, никогда не пополняю баланс, никогда не провожу переводы. Я требую оплату через банковскую карту, потому что через банковскую карту есть кешбэк, через QR тоже есть кешбэк. Поэтому, если такие предприниматели есть, но у них, скорее всего, эта практика прекратится. Это временное. И еще раз скажу, для того, чтобы условно, избежать какой-то ответственности, либо каких-то обязательств, допустим сегодня критерии, чтобы 100 переводов ежемесячно, 100 различных людей будут я не представляю чтобы он различным лицам говорил, чтобы они пополняли счет мобильного телефона. Но если это будет иметь массовый характер через мобильных операторов мы, возможно проведем такой контроль», — ответил на вопрос вице-министр.

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