Мобильные переводы физических лиц не облагаются налогом — ДГД Костанайской области

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Благодаря мгновенным переводам совершаемых посредством мобильных приложений, практически большая часть наличного оборота перешла в безналичную среду. Однако, данный сервис разработан для личных переводов между физическими лицами и не предусмотрен для использования в предпринимательских целях, сообщает департамент госдоходов Костанайской области.
На сегодня сервис мобильных переводов повсеместно используется предпринимателями при приеме оплаты за товары, работы и услуги. Среди предпринимателей есть категория, которая использует данный сервис в целях сокрытия реального оборота, несмотря на освобождение субъектов микро-малого бизнеса от уплаты налогов с доходов на три года.
Комитет госдоходов разрабатывает ряд решений по разделению и фискализации переводов и платежей. Это позволит разграничить личные переводы от предпринимательских. Личные переводы физических лиц не будут затронуты, тем более облагаться налогами.
Для принятия переводов и платежей в предпринимательской деятельности Комитетом предлагается использовать отдельные счета для бизнеса.
Также предлагается разработать систему управления рисками, которая с максимальной вероятностью будет определять признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенные для предпринимательской деятельности.
К примеру, признаками осуществления предпринимательской деятельности могут являться получение переводов одним лицом от нескольких лиц каждый день в течение длительного времени.
В целом, работа по определению признаков платежей за товары, работы и услуги уже начата и будет обсуждаться совместно с банками второго уровня, НПП «Атамекен» и бизнес сообществом.
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