Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой

В Казахстане разработали проект критериев, по которым налоговая будет определять, ведет физлицо предпринимательскую деятельность путем переводов или нет.

Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.

Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс.

Также разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в комитет государственных доходов Минфина.

Так, банки и организации в течение 20 рабочих дней со дня получения запроса передают сведения по переводам граждан, где есть подозрение на ведение предпринимательской деятельности, в комитет госдохов.

Отметим, что контроль за переводами физлиц введут в Казахстане из-за увеличения их количества и нежелания отдельных предпринимателей платить налоги по таким переводам.

Следует отметить, что обмен данными по мобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.