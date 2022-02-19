Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой

nationalreview.com
В Казахстане разработали проект критериев, по которым налоговая будет определять, ведет физлицо предпринимательскую деятельность путем переводов или нет.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс.
Также разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в комитет государственных доходов Минфина.
Так, банки и организации в течение 20 рабочих дней со дня получения запроса передают сведения по переводам граждан, где есть подозрение на ведение предпринимательской деятельности, в комитет госдохов.
Отметим, что контроль за переводами физлиц введут в Казахстане из-за увеличения их количества и нежелания отдельных предпринимателей платить налоги по таким переводам.
Следует отметить, что обмен данными по мобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: