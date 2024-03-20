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Мобильные переводы. Хотят ввести третий критерий для казахстанцев

Фотография для новости Мобильные переводы. Хотят ввести третий критерий для казахстанцев

pixabay.com

Министр финансов Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта рассказал, могут ли увеличить порог проверки мобильных переводов до суммы в 1,5 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев сообщил, что для мониторинга мобильных переводов налоговики используют два критерия: более 100 переводов и в течение трех месяцев.

«Сейчас обсуждаем третий критерий, чтобы сумма была выше 255 тыс. тенге. Проводили работу с банками, люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь зарегистрировалось порядка 75 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), в феврале – порядка 70 тыс. То есть идет легализация и вывод из тени людей, которые были там. Мы эту работу будем продолжать», – заявил министр.

При этом он сообщил, что ситуация вокруг этого вопроса в целом стабилизировалась.

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