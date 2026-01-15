Банки с апреля начнут передавать в Комитет государственных доходов сведения по мобильным переводам физических лиц. Об этом сообщили в КГД, передаёт Tengrinews.kz.
Первые данные поступят в налоговые органы до 15 апреля — по итогам первого квартала 2026 года. Речь идёт о клиентах, которые подпадают под установленные критерии мониторинга.
Как пояснил глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканат Шынберген, банки отслеживают поступления на личные счета. Сигнал в налоговые органы направляется, если одновременно выполняются три условия:
— переводы поступают от 100 и более разных лиц;
— операции происходят в течение трёх месяцев подряд ;
— общая сумма за этот период превышает 1 миллион тенге (12-кратный размер МЗП).
При этом автоматических санкций не предусмотрено. В КГД подчёркивают, что сначала проводится анализ: проверяется наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и полнота уплаты налогов. Налогоплательщику направляется уведомление по итогам камерального контроля, в рамках которого он может дать пояснения и подтвердить, что счёт использовался для личных нужд.
Если же будет установлено, что переводы связаны с предпринимательской деятельностью, потребуется подать дополнительную отчётность, а при отсутствии регистрации — оформить статус ИП. В ведомстве также уточнили, что само соответствие критериям не является основанием для блокировки счетов. Ограничения возможны только при неисполнении уведомления и строго в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.
До -33 градусов. Прогноз погоды в Костанайской области
Чистота становится дороже: в Казахстане продолжают расти цены на средства гигиены
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.