Мобильные переводы: какие правила введут с 2025 года

С 2025 года банки будут предоставлять информацию по физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. В частности, по мобильным переводам по определенным критериям, передает zakon.kz.

Критерии по определению количества переводов разрабатываются совместно с банковским сектором. Предполагаемые критерии — получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех календарных месяцев.

Что делать малому и среднему бизнесу, чтобы узаконить переводы?

Последнее время предприниматели стали получать множество переводов за товары и услуги. При этом они не выдают кассовые чеки, что отражается в налоговых отчетностях. Переводы поступают в адрес третьих лиц, которые не имеют к предпринимательской деятельности никакого отношения.

Согласно действующему законодательству требования о неиспользовании текущего банковского счета физическими лицами в предпринимательской деятельности имеется. Поскольку на сегодня это требование не соблюдается, планируется введение поправки в Предпринимательский кодекс, которая предусматривает введение обязанности для субъектов предпринимательства по обеспечению поступления оплаты за реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг на текущий банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности.

Обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса.

Как бизнес будет отчитываться перед налоговиками?

В рамках поправок в Налоговом кодексе расширено понятие «денежные расчеты». Для субъектов предпринимательства необходимо будет применять онлайн-ККМ и выдавать покупателям чеки, соответственно декларировать доходы.

Не уйдет ли население опять на наличную оплату?

Население не откажется от мобильных переводов. Однако бизнесмены обязаны выдавать фискальные чеки при денежных расчетах, осуществляемых посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек.

При неприменении ККМ предусмотрена административная ответственность в соответствии с нормами КоАП РК.

Как будет открываться банковская тайна для налоговых органов

При передаче данных сведений банками второго уровня в органы государственных доходов не будет нарушаться банковская тайна, т.к. предусмотрены изменения в Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК» в рамках всеобщего декларирования.

Как будут отличать личные и бизнес-переводы?

Согласно действующему законодательству имеется требование о неиспользовании текущего банковского счета физическими лицами в предпринимательской деятельности.

В рамках поправок в Предпринимательский кодекс предусматривается введение обязанности для субъектов предпринимательства в части обеспечения поступления оплаты за реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг на текущий банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности.

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях.

Таким образом, поправки не затрагивают личные переводы физических лиц.

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