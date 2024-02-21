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Мобильные переводы на сумму 255 тысяч тенге могут стать основанием для проверки в РК

Фотография для новости Мобильные переводы на сумму 255 тысяч тенге могут стать основанием для проверки в Казахстане

pixabay.com

Заместитель премьер-министра — министр нацэкономики Нурлан Байбазаров ответил на запрос депутатов касательно суммы мобильных переводов, которые будут облагаться налогами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутаты Мажилиса направили в Министерство финансов запрос касательно фискального контроля мобильных переводов казахстанцев. Парламентарии отметили, что возросло налоговое бремя на малых предпринимателей. Все дело в двойных платежах по чекам и через онлайн-переводы. Кроме того, они обратили внимание на то, что налоговики не определили конкретную сумму для более 100 мобильных переводов, после получения которой придется выплачивать налоги. В результате этого, по словам депутатов, даже небольшие переводы от 100 тенге могут послужить основанием для фискального контроля.

Ответ на депзапрос предоставил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. По его словам, Минфин совместно с заинтересованными госорганами продолжает изучать данный вопрос.

«Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 1 января 2024 года 255 000 тенге — прим.)», — говорится в ответе на запрос.

Министр также сообщил, что согласно предпринимательскому кодексу, обязательной государственной регистрации в качестве ИП подлежат лица с годовым доходом от предпринимательства выше 12-кратного минимального размера зарплаты (около 1 миллиона тенге — прим.).

Ранее сообщалось, что вопрос проверки мобильных переводов могут пересмотреть в Казахстане.

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