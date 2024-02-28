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Мобильные переводы на сумму более 255 тысяч тенге могут попасть под контроль — костанайские налоговики

Фотография для новости Мобильные переводы на сумму более 255 тысяч тенге могут попасть под контроль - костанайские налоговики

pixabay.com

К идее проверки мобильных переводов казахстанцы с самого начала отнеслись настороженно. Но налоговики отмечали, что проверять они будут не всех, а лишь те физические лица, у кого будут выявлены признаки предпринимательской деятельности.

Официально, в настоящее время под критерии проверки подпадают мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно, полученные в течение трех месяцев подряд. Родственники, друзья — не считаются, отмечают налоговики.

«Если вы переживаете, что собираете деньги, вы общественный работник, сотрудник, родитель+ если вам придет уведомление, но вы же не каждый месяц собираете эти деньги три последовательных месяца в лбом случае это не будет, но если вы все являетесь волонтером и принимаете деньги на карту, то вы можете представить доказательства того, что вы собираете деньги для данных целей», — говорит руководитель отдела департамента госдоходов Костанайской области Зарина Бекмухамедова.

Теперь же Комитет госдоходов Казахстана предлагает ограничить не только количество лиц, которые отправляют переводы, но и обозначить саму сумму. Она, по проекту, не должна превышать трёх минимальных зарплат, установленных в стране на данный период.

«Это получается, смотрите 100 и более лиц — 255 тыс. тенге в три последовательных месяца подряд переводят данную сумму, то есть, если больше сумма, то налогоплательщик не попадает под данные критерии, вот сейчас и ведутся бурные разговоры + 04 46 то есть — за три месяца», — говорит Зарина Бекмухамедова.

Новые критерии мониторинга уже рассматривают в Правительстве. Но будут ли они приняты, в департаменте госдоходов Костанайской области не знают. При этом общественный резонанс они уже вызвали.

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