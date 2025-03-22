Одна из самых популярных тем для обсуждения в Казахстане в начале 2025 года — мобильные переводы и их налоговое администрирование. Об этом пишут СМИ, вопрос активно обсуждается на различных форумах.
При этом власти не намерены запрещать мобильные переводы, передает digitalbusiness.kz Такая форма останется, но только в личных целях.
Несколько жизненных примеров: мама школьника, которая является председателем родительского комитета, сможет и дальше собирать деньги на нужды класса (походы в кино, праздники и т.д.) мобильными переводами.
К ИП, которой муж регулярно переводит деньги на карту, тоже не будет вопросов. Даже если число таких переводов будет больше 100 за месяц. Помним: критерий — переводы от 100 разных людей ежемесячно в течение 3 месяцев.
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