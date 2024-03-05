Мобильные переводы: почему сумма в 255 тысяч вызовет подозрение налоговой

Мобильные переводы граждан на сумму более 255 тысяч тенге (три МЗП на 1 января 2024 года) могут попасть под контроль налоговых органов. Именно такое предложение озвучил в феврале глава МНЭ РК Нурлан Байбазаров.

Редакция Zakon.kz попыталась выяснить, почему именно эта сумма взята в качестве предельной. И что будет с гражданином, если он получит переводы, допустим, не на 255 тысяч, а на 254 999 тенге?

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК нам ответили так:

«Предпринимательским кодексом предусмотрено, что обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, имеющие годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем 12-кратный МЗП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (МЗП на 01.01.2024 года составляет 85 000 тенге). Так в предлагаемой редакции за охваченный критерием период в три месяца для целей налогового администрирования взят показатель 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 тыс. тенге). В органы государственных доходов сведения по лицам, которые соответствуют критериям будут направлены банками-операторами в установленном порядке. Если произведенные операции не превышают установленной нормы критерия, то сведения по ним передаваться не будут», — сообщил Бауыржан Аманкелді, зам.руководителя Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК.

Из ответа следует, что если предприниматель получит не 255 тысяч тенге, а хотя бы на один тиын меньше, претензий от налоговой к нему не будет. Свою версию новых поправок высказал и финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

«Фискальным органам стало понятно, что прежние условия, когда контролю подлежали 100 мобильных переводов от разных лиц, но при этом не была определена их сумма, не совсем корректны и расплывчаты. Например, предприниматель может «жонглировать» несколькими банковскими картами – родственников или друзей, чтобы не выйти за рамки 100 переводов. И когда налоговики обнаружили эту брешь, они решили ее закрыть путем определения верхней суммы в три МЗП», — отметил Арман Бейсембаев, финансовый аналитик.

Эксперт также полагает, что и привязка к минимальной заработной плате не случайна. По закону гражданин РК не обязан регистрироваться в качестве предпринимателя, если его годовой доход не превышает 12 МЗП. Однако и в предложенной Минфином схеме существует множество лазеек и недоработок.

«Понятно, что со стороны государства это — попытка «обелить» экономику, вовлечь мелких предпринимателей в сферу социального обеспечения, заодно и пополнить казну. Но, мне кажется, что очень многие представители малого бизнеса – парикмахеры, таксисты, торговцы — не захотят выходить из тени. Достаточно просто скрывать часть своих доходов, переводя их в «черный» нал. Как их заставить работать легально – вопрос вопросов», — отметил Арман Бейсембаев, финансовый аналитик.

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