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Мобильные переводы под контролем, а банкоматы? — налоговая объяснила

— Сегодня, 08:39
Изображение для новости: Мобильные переводы под контролем, а банкоматы? — налоговая объяснила

pixabay.com

В последние дни в Казахстане активно обсуждают возможные проверки мобильных переводов. Многие начали переживать, что даже обычное пополнение счета через банкомат может вызвать интерес у налоговых органов. Но комитет госдоходов  пояснил: пополнения через банкоматы не подпадают под предлагаемые критерии для налоговой проверки с лимитами, пишет digitalbusiness.kz

Что все-таки хотят контролировать?

Планируется, что под внимание попадут случаи, когда:

    • один человек получает деньги от 100 и более разных отправителей в месяц,
    • так происходит в течение трех месяцев подряд (по 330 тысяч в каждый последовательный месяц),
    • деньги приходят на личный счет, а не на предпринимательский,
    • сумма превышает ₸1 020 000 (12 МЗП в 2025 году).

КГД хочет отслеживать незарегистрированную предпринимательскую деятельность, когда услуги или товары оплачивают на обычную карту.

Что налоговую не интересует

    • переводы с депозитов;
    • пополнение счета через банкоматы;
    • зарплаты и соцвыплаты,

Эти правила пока на стадии обсуждения в Сенате. Если их утвердят, они начнут действовать с 1 января 2026 года.



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