В последние дни в Казахстане активно обсуждают возможные проверки мобильных переводов. Многие начали переживать, что даже обычное пополнение счета через банкомат может вызвать интерес у налоговых органов. Но комитет госдоходов пояснил: пополнения через банкоматы не подпадают под предлагаемые критерии для налоговой проверки с лимитами, пишет digitalbusiness.kz
Что все-таки хотят контролировать?
Планируется, что под внимание попадут случаи, когда:
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- один человек получает деньги от 100 и более разных отправителей в месяц,
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- так происходит в течение трех месяцев подряд (по 330 тысяч в каждый последовательный месяц),
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- деньги приходят на личный счет, а не на предпринимательский,
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- сумма превышает ₸1 020 000 (12 МЗП в 2025 году).
КГД хочет отслеживать незарегистрированную предпринимательскую деятельность, когда услуги или товары оплачивают на обычную карту.
Что налоговую не интересует
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- переводы с депозитов;
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- пополнение счета через банкоматы;
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- зарплаты и соцвыплаты,
Эти правила пока на стадии обсуждения в Сенате. Если их утвердят, они начнут действовать с 1 января 2026 года.
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