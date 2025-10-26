Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов пояснил, что проверки старых мобильных переводов предпринимателей проводиться не будут, однако есть важная деталь — речь идет только о переводах за 2022–2023 годы.

Как сообщает digitalbusiness.kz, уведомления о необходимости подать декларацию по этим операциям все же могут быть направлены, тогда как контроль за переводами, совершенными в 2024–2025 годах, никто не отменял.

Уведомления, но не проверки

По словам Биржанова, если у гражданина есть незадекларированные доходы или крупные покупки, ему могут отправить извещение — не как штраф или начало проверки, а в качестве напоминания о необходимости подать декларацию.

«Если физические лица получают доход, приобретают крупные объекты и не декларируют это, мы будем направлять извещение о необходимости подать декларацию. Это не проверка. Такой механизм останется как дополнительная опция и касается только зарегистрированных налогоплательщиков — представителей малого и микробизнеса», — уточнил вице-министр.

Мобильные переводы и будущее регулирование

Биржанов также отметил, что министерство прорабатывает новый порядок работы с мобильными переводами, поскольку они составляют значительную долю всех платежей, хотя изначально не предназначены для расчетов за товары или услуги.

«Это не проверка. Если банки или уполномоченные органы передадут нам данные, мы направим уведомление в личный кабинет налогоплательщика. Но речь идет о будущем. Например, в 2026 году, если мы увидим переводы за первое полугодие, это не значит, что они будут заблокированы — просто их нужно будет задекларировать. Периоды 2022–2023 годов поднимать не будем», — подчеркнул Биржанов.

