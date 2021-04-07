Мобильные переводы в Казахстане разделят на два вида

В Министерстве финансов ответили депутату Мажилиса Максату Раманкулову на обвинения в противоречивости нормы о налоге на онлайн-переводы для бизнесменов, передает Tengrinews.kz.

В министерстве ответили, что банковский сервис используется как инструмент, позволяющий скрыть реальные обороты, и способствует развитию теневых оборотов. Тогда как согласно условиям договора банка клиент обязуется не использовать счет и карту в целях осуществления предпринимательской деятельности.

«Со стороны государства созданы все условия для комфортного развития бизнеса, порядка 1,2 миллиона субъектов микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты налогов с дохода на три года и действует трехлетний мораторий на проверки. При этом в период действия моратория со стороны бизнеса ожидалось добросовестное исполнение всех действующих законодательных норм», — напомнили в ведомстве.

Однако, по данным Минфина, с помощью онлайн-переводов недобросовестные бизнесмены не выдают кассовые чеки, не отражают обороты в налоговых отчетностях, переводы поступают в адрес третьих лиц, которые на момент реализации товаров или оказания услуг не имеют к ним отношения. В итоге нарушаются нормы Налогового кодекса, закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса.

Чтобы законодательно урегулировать эту сферу, Минфин предложил разделить мобильные переводы на личные и предпринимательские и для предпринимательских использовать отдельный счет. Кроме того, ведомство планирует определить понятие «мобильные платежи» и разработать систему, определяющую признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.

Отмечается, что это не станет новым видом налога.

В запросе депутат отмечал, что по накопленному опыту и общество, и коммерсанты не доверяют заверениям чиновников о том, что они смогут через оценку рисков по понятным только им признакам определить, какой перевод есть оплата бизнесу, а какой — родительская помощь студенту.

В Минфине ответили, что прежде чем привлечь к ответственности бизнесмена, будут собирать доказательную базу.

«К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб, поступающих со стороны потребителей о фактах получения продавцом

перевода и невыдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендаций органов госдоходов», — перечислили в Минфине.

Депутат Раманкулов заявлял, что новая норма дискредитирует цифровизацию в финансовом секторе и заставит розничную торговлю вернуться к наличным банкнотам.

Однако в министерстве пояснили, что банки уже согласились на новшества.

«К примеру, Kaspi Bank разработал мобильное приложение Kaspi Pay для индивидуальных предпринимателей, где покупатели проводят оплату посредством сканирования QR-кода через действующее приложение Kaspi. С сентября прошлого года по 30 марта 2021 года количество активных партнеров составило 62 тысячи предпринимателей, за последний месяц текущего года присоединилось более 11 тысяч ИП, объем транзакций составил 65 миллиардов тенге и свыше 15 миллиардов тенге в неделю», — отметили в министерстве.

Таким образом, по данным Минфина, поправки не затронут личные переводы физлиц.