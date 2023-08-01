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Мобильные переводы: в Минфине рассказали, когда начнется жесткий контроль

pixabay.com

Новость о том, что принимать оплату за товары и услуги посредством мобильных переводов незаконно, взбудоражила население Казахстана. В Минфине сообщили, когда и за что начнут штрафовать предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

«Сейчас некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар, услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках. Данные переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика», — пояснили в ведомстве.

Уплата налогов в соответствии с Конституцией РК — обязанность каждого.

«Налоговые органы проводят контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц в течение трёх последовательных календарных месяцев», — заявили в Минфине.

В ведомстве отметили, что изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков. То есть физические лица как и прежде могут совершать и принимать мобильные переводы в личных целях — переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям.

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