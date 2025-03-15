Одна из самых популярных тем для обсуждения в Казахстане в начале 2025 года — мобильные переводы и их налоговое администрирование. Об этом пишут СМИ, вопрос активно обсуждается на различных форумах.

На практике мобильные переводы стали активно использовать и в предпринимательских целях. Они превратились в альтернативу оплаты через POS-терминалы (электронные терминалы для оплаты картой), сообщает digitalbusiness.kz

Несколько главных выводов из статистики регулятора:

1. На руках у казахстанцев сейчас 80,5 млн платежных карточек (из них 81,3% — это дебетовые карты, 15,7% — кредитные).

2. В ноябре прошлого года физлица совершили 1,11 млрд безналичных транзакций с помощью карточек (плюс 11,1% к ноябрю 2023 года). Объем операций вырос на 16,6% и достиг 15,5 трлн. тенге.

3. Казахстанцы стали реже снимать наличные с карт (минус 1,9% по сравнению с ноябрем 2023 года).

4. Львиная доля платежей по безналу совершена с помощью интернета или мобильного банкинга. У них 79,4% от общего количестве операций и 90,2% от общего объема безналичных платежей и переводов денег.

Для сравнения: на POS-терминалы пришлось 20,5% и 9,5% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег.

Государство пытается разделить мобильные переводы в личных целях и переводы за товары или услуги. Власти начали внедрять инструменты налогового администрирования таких переводов. Процесс — постепенный, идет в Казахстане уже несколько лет. Начался в 2023 году.

Ежегодно определяют категории лиц, чьи счета будут проверяться. В банки второго уровня приходят соответствующие списки. Из них финансовые учреждения отбирают физлиц, попадающих под определенные критерии.

Если говорит проще: если финансовые институты подозревают, что человек использует свой счет для бизнес-целей, они включают его в список.

Кто может попасть под подозрение в 2025 году?

Это произойдет, если физлицо получило средства:

— от 100 и больше разных человек в течение 3 идущих один за одним месяцев.

Важный момент: учитывают именно количество человек. Если пришло более 100 переводов от нескольких человек, это не критерий для дальнейшей проверки.

Соответствующий список банки потом передают органам госдоходов.

Основные этапы контроля над мобильными переводами

Налоговое администрирование мобильных переводов внедряется в 4 этапа.

1. С 2023 года банки начали проверять информацию по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам. Данные анализировались за 2022 год.

2. С прошлого года к этому списку добавили работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Начали проверять операции по их счетам за 2023 год.

3. В этом году в число проверяемых вошли индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги. Данные будут брать по итогам 2024 года.

4. С 2026 года стартует финальный этап это процесса, когда проверять начнут всех остальных физлиц.

Новации для мобильных переводов связаны с еще одной масштабной инициативой — внедрением в Казахстане всеобщего декларирования.

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