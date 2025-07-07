Геодезисты, определяющие точное положение Земли, столкнулись с серьезной проблемой и обвинили в этом сотовые телефоны и сеть Wi-Fi, сообщает Zakon.kz.

Специалисты пояснили, что их данные необходимы для спутников, обеспечивающих навигацию, связь, климатический контроль и даже онлайн-банкинг. Однако измерения зависят от отслеживания сигналов черных дыр в далеких галактиках, что требует определенных частот радиоволн, пишет The Conversation.

«За последние десятилетия радиоспектр превратился в перегруженное «шоссе» из-за стремительного роста Wi-Fi, сотовой связи и спутникового интернета. Ученые уже почти не могут «увидеть» слабые сигналы от черных дыр сквозь мощные радиопомехи, которые создают наши гаджеты и орбитальные системы», – говорится в публикации.

Чтобы точно определять координаты спутников, ученым нужен стабильный внешний ориентир, относительно которого можно «калибровать» систему. Идеальными маяками оказываются сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик: они практически не двигаются относительно нас и испускают стабильные радиосигналы. Радиотелескопы по всему миру фиксируют эти сигналы и с помощью метода интерферометрии определяют положение Земли с микроскопической точностью.

«Раньше радиоспектр был свободнее, и ученые могли спокойно выходить за пределы строго отведенных частот для радиоастрономии. Но сейчас почти каждая «полоса» занята: шесть поколений сотовой связи, Wi-Fi, интернет со спутников – все это забивает эфир. Как следствие, на многих частотах радиотелескопы перестают различать слабые сигналы черных дыр, что ставит под угрозу системы, зависящие от точного позиционирования», – пояснили в издании.

Ученые призывают выделить для геодезии новые «полосы» радиочастот на международных конференциях. Другой вариант – создание «радиотишины» вокруг ключевых телескопов и сотрудничество с операторами спутников для ограничения помех.

Но поскольку интерферометрические измерения требуют объединения радиотелескопов по всему миру, решение должно быть глобальным.

Исследователи подчеркивают: если мы хотим, чтобы наши GPS-навигация, интернет-платежи и цепочки поставок продолжали работать, нам нужно сохранить чистый «взор» на черные дыры – а значит, очистить радиоспектр от лишнего шума.

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