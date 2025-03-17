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Мобильных операторов в Казахстане заподозрили в сговоре

— Сегодня, 13:45
Изображение для новости: Мобильных операторов в Казахстане заподозрили в сговоре

pixabay.com

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проводит расследование в отношении операторов связи на предмет возможного ценового сговора. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Болат Самбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, проверяет ли АЗРК повышение цен на тарифы операторов связи.

«В последние несколько лет поступает множество жалоб. Мы анализируем рынок и видим, что тарифы растут. За последние два года почти все операторы связи повысили цены. Сейчас мы проводим расследование на предмет сговора. Мы выявили признаки согласованных действий – операторы одновременно начали стремительное повышение тарифов. В антимонопольной сфере это рассматривается как сговор, и мы детально изучаем ситуацию», – заявил Самбетов.

По словам Самбетова, в отношении одного из крупных операторов, который, предположительно, мог устанавливать монопольно высокие тарифы, могут начать отдельное расследование.



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