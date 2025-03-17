«В последние несколько лет поступает множество жалоб. Мы анализируем рынок и видим, что тарифы растут. За последние два года почти все операторы связи повысили цены. Сейчас мы проводим расследование на предмет сговора. Мы выявили признаки согласованных действий – операторы одновременно начали стремительное повышение тарифов. В антимонопольной сфере это рассматривается как сговор, и мы детально изучаем ситуацию», – заявил Самбетов.