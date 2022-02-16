Спецкомплекс видеофиксации правонарушений начал фиксировать нарушения ПДД в Костанае

На улицах Костаная «Ekin Patrol G2» начал работать в штатном режиме.

Напомним, до этого комплекс видеофиксации правонарушений на дорогах областного центра работал в тестовом режиме почти два месяца.

Аппарат представляет собой видеосистему, которая фиксирует правонарушения в радиусе 360 градусов и устанавливается на патрульных полицейских машинах.

«С сегодняшнего дня данный комплекс начал работу в режиме реального времени. В случае фиксации составляются протокола об административных правонарушениях. В связи с этим, Департамент полиции Костанайской области предупреждает автолюбителей и призывает их быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Только за последние двое суток, одним аппаратом было зафиксировано более 100 правонарушений, найдено 20 автомобилей находящихся в розыске. Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо», — отметил начальник административной полиции ДП Костанайской области Андрей Григоревский.

Такие видеокомплексы работают уже в нескольких городах Казахстана. К примеру, в Караганде последние 3 года работают порядка 14 таких комплексов.

«Главным преимуществом является автоматический режим фиксации правонарушений, без участия сотрудников полиции, что существенно снижает коррупционную составляющую», — отметил представитель ТОО «Goros» Виталий Окарский.

Стоимость одного такого аппарата составляет 35 млн тенге. Производятся они в Турции.

В Костанайскую область уже работают 6 «Ekin патрулей»

В дальнейшем ДП Костанайской области планирует приобретать их и в другие города региона.

«Ekin патруль» фиксирует такие правонарушения как превышение скоростного режима, как отдаляющихся так и приближающихся машин, неправильную парковку, нарушение разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Также система позволяет вести розыскные мероприятия.

Данные аппараты зарекомендовали себя эффективно, работали без сбоя, — пояснил инспектор группы автоматизации электронных услуг управления административной полиции ДП Костанайской области Бауржан Нугуманов. — Видео архив с помощью специального планшета, которым также снабжены полицейские, позволяет фиксировать все нарушения в автоматическим режиме и направляет уведомления водителям.

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