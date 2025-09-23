 Ya Metrika Fast
Модернизация ЕНТ в Казахстане. Как это будет

Модернизацию Единого национального тестирования проведут поэтапно, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, сообщает informburo.kz

В 2026 году не ожидается каких-либо изменений в формате тестирования.

«Это делается для того, чтобы заранее информировать выпускников и их родителей и обеспечить подготовку к экзамену в стабильном формате», – отметили в министерстве.

Ранее, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о планах кардинально обновить ЕНТ.

 



