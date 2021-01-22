Модернизация системы теплоснабжения продолжится в 2021 году

В наступившем году КТЭК продолжит ремонты, которые модернизируют систему теплоснабжения города. Большую часть среди запланированных работ удалось завершить в прошлом году. Это 18 проектов. На 2021 год остается реализовать всего 3 проекта. Они затронут строительство и реконструкцию оборудования и систем теплоснабжения, передает alau.kz

Городская система теплоснабжения переживает большую модернизацию. По итогам прошлого года КТЭК уже провел 18 реконструкций тепловых сетей, котлов, турбин и прочих работ в городе. На это потратили больше 4 миллиона 700 тысяч тенге. Средствами помог Европейский банк реконструкции и развития. Без них КТЭК со столь массивной задачей навряд ли бы справился. Ведь собственных денег на проведение ремонтов у них практически нет. Директор КТЭК объясняет, что во многом на это влияет ответ антимонопольной службы на заявку о повышении тарифа. Антимонопольщики не дают КТЭК увеличить населению оплату за тепло. В итоге тариф сейчас находятся на уровне 2015 года.

«Как можно быть согласным, если практически нет денег на ремонты. То есть сейчас мы заканчиваем работу с Европейским банком, а как ремонтировать дальше? Просто теперь у нас нет средств, чтобы делать такие масштабные. То есть поменяли одну трубу где-то, но чтобы сделать такой ремонт, который даст эффект, для этого надо вложить»,- выразил мнение директор КТЭК Аскар Бекпаганбетов.

Пока вкладывается Европейский банк. На 2021 год в реализации остаются еще 3 проекта, которые должны завершить модернизацию системы теплоснабжения. Туда входят работы по реконструкции во второй котельной и строительство тепломагистрали по улице Лермонтова. Как только работы будут завершены, система должна ощутить существенное улучшение в своей работе. Впрочем, промежуточные результаты уже можно зафиксировать.

«Потери тепловой энергии снизились. Были в 2016 году 22,6 процента. Сейчас в 2020 году 17,8. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 2016 году был 169 кг условного топлива на Гкал. Теперь по итогам 2020 года 165. 4 килограмма условного топлива на Гкал сэкономили»,- сообщил Аскар Бекпаганбетов.

Несмотря на то, что в КТЭК сообщают о проблемах, вытекающих из низкого тарифа на тепло, горожане продолжают получать высокие счета за теплоэнергию. Но как поясняет Аскар Бекпаганбетов, цифры соответствуют погоде. А она морозная. Так что погодный минус влияет на минус в кошельке.

«Это только с погодными условиями. Потому что чем холоднее на улице, тем больше считают. Счетчик не обманешь. Мы вынуждены поднимать количество тепловой энергии, которое направляем в эти дома на обогрев. Соответственно увеличение потребления тепла сказывается»,- пояснил директор КТЭК.

Директор КТЭК предупредил, чтобы горожане не удивлялись высоким счетам, которые будут начислены за январь. Ведь зато в последующие месяцы отопительного сезона ожидается резкое снижение сумм по квитанциям. Температура начнет подниматься и поднимать количество затрачиваемой тепловой энергии будет уже ни к чему.

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