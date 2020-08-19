Модульный инфекционный стационар появится в Костанае

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В Костанае будет построен модульный инфекционный стационар. Об этом сообщил министр здравоохранения, передает alau.kz
На своей странице в фейсбуке Алексей Цой сообщил, что новая волна коронавируса в Казахстане ожидается в октябре и может осложниться сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Поэтому, имея сложный опыт распространения коронавирусной инфекции в июне-июле, когда медицинские организации не справлялись с потоком пациентов, Межведомственной комиссией принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тысячи коек. В том числе и в Костанае. Финансирование строительных работ предусматривается за счет средств экономии «Дорожной карты занятости» и местных бюджетов.
COVID-2019 в Казахстане
103571 - зарегистрированно
86286 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3290 - в Костанайской области