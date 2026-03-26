Может коснуться каждого: МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

Полиция Казахстана предупреждает граждан о распространении новой схемы интернет-мошенничества, связанной с поддельными уведомлениями о доставке. Об этом сообщает Polisia.kz.

Как работает схема

Злоумышленники рассылают через мессенджеры и SMS сообщения о якобы «пропущенной доставке». Внешне такие уведомления выглядят как стандартные оповещения от курьерских служб.

В тексте указывается, что посылку не удалось вручить, и предлагается перейти по ссылке для повторного оформления доставки. Однако ссылка ведёт на фальшивый сайт, который имитирует официальные ресурсы логистических компаний.

Чем это опасно

На поддельной странице пользователя просят ввести личные данные — ФИО, ИИН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку. После этого мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и банковским реквизитам.

Это может привести не только к списанию средств, но и к дальнейшему использованию персональных данных в других преступных схемах.

Как защитить себя

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности:

— не переходить по ссылкам из сообщений, если вы не ожидаете доставку;

— внимательно проверять адрес сайта — мошеннические страницы могут отличаться всего несколькими символами;

— не вводить личные и банковские данные на подозрительных ресурсах;

— проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения;

— игнорировать и блокировать подозрительные сообщения.

Почему это работает

Мошенники рассчитывают на доверчивость пользователей и привычку быстро реагировать на уведомления о доставке. Именно поэтому такие схемы распространяются особенно быстро.

Правоохранительные органы призывают граждан быть внимательными в цифровой среде и не передавать свои данные на непроверенных ресурсах.

Аварийное отключение света произошло в районе КЖБИ В Костанае в районе КЖБИ зафиксировано аварийное отключение электроэнергии на сетях напряжением 10 кВ. Об...