Могут ли для незастрахованных казахстанцев ввести ограничения, рассказала Гиният

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января 2024 года рассказала, какова позиция ведомства по введению ограничений на получение некоторых госуслуг для незастрахованных граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ажар Гиният, какова ситуация с предложением ограничить выдачу прав на вождение для незастрахованных граждан.

«Вопросы еще в стадии обсуждения, официально нормы даже нами не внесены в госорганы, поэтому вопрос пока остался на уровне обсуждения», – сказала в ответ глава Минздрава.

При этом министр указала на то, что в этом году планируется в первую очередь обеспечить максимальный охват системой ОСМС всех граждан

«В этом направлении сейчас мы обсуждаем нормы, чтобы те граждане, которые не имеют работы, не могут оплатить и не попали в те 15 категорий населения, за которых вносы делает государство, особенно – жители сел, сегодня мы внесли такое предложение, что таких граждан надо охватить через местный бюджет – местные исполнительные органы должны обеспечить системой ОСМС», – пояснила Ажар Гиният.

Отмечается, что за таких граждан вносы будут делать за счет местных бюджетов.

«Это тоже наше предложение. Этот опыт мы взяли с наших соседних стран – в России за какие-то категории населения оплачивает муниципальный, местный бюджет и сегодня у них охват системой ОСМС составляет почти 96-98%», – резюмировала Ажар Гиният.

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