Могут ли казахстанские пенсионеры использовать свои накопления в ЕНПФ на жилье и лечение

У казахстанских пенсионеров также есть возможность использовать свои пенсионные накопления на лечение и покупку жилья.

Как известно, казахстанская пенсионная система является многоуровневой – она состоит из государственной пенсии и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Пенсионный фонд в свою очередь аккумулирует средства за счет пенсионных взносов и инвестиционной деятельности, которую проводит Нацбанк РК.

Таким образом, с зарплаты официально работающего казахстанца постоянно удерживается часть средств, которая перечисляется на его индивидуальный пенсионный счет (ИПС). Из этих накоплений в дополнение к государственной пенсии в итоге производятся пенсионные выплаты.

Казахстанские пенсионеры между тем могут рассчитывать не только на пенсию по графику, но и на использование и изъятие пенсионных накоплений.

Могут ли пенсионеры забрать половину своих накоплений

Сейчас в Казнете начала распространяться информация о том, что действующие пенсионеры могут снять 50% своих накоплений из ЕНПФ. Как отмечают представители Единого накопительного пенсионного фонда, она не соответствует действительности.

При этом казахстанские пенсионеры, действительно, могут изъять деньги со своего индивидуального пенсионного счета на лечение или улучшение жилищных условий, как все остальные вкладчики ЕНПФ.

Но для граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста, при использовании пенсионных накоплений учитываются пороги минимальной достаточности. А для действующих пенсионеров доступная для изъятия сумма как раз ограничена половиной всех накоплений. Однако здесь действует важное условие – совокупный размер пенсии получателя, которая состоит из базовой, солидарной и накопительной составляющих, должен быть не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на пенсию.

То есть сможет пенсионер использовать половину своих пенсионных накоплений или нет – это решается в индивидуальном порядке.

В каких случаях можно снять все деньги

Стоит отметить, что иногда возникают случаи, когда казахстанец может получить единовременно все свои пенсионные накопления.

Так, например, если при достижении пенсионного возраста у человека накопилось на ИПС сумма меньше 12 минимальных пенсий (менее 636 912 тенге в 2023 году), то он получит все свои деньги сразу. Однако стоит учитывать, что в будущем ему придется полагаться только на государственную пенсию.

Также существуют и другие условия, при которых можно забрать накопления из пенсионного фонда. Например, при переезде из Казахстана за границу. Для этого нужно правильно оформить выезд на постоянное место жительства и получить гражданство другого государства.

А если пенсионные накопления остались в ЕНПФ после оформления пенсионного аннуитета, то их также можно полностью изъять и потратить на лечение, улучшение жилищных условий или же передать частному управляющему инвестиционным портфелем (УИП).

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