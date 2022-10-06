Могут ли прибывшие из России учителя устроиться работать в казахстанские школы

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Вызвал ли наплыв мигрантов из России ажиотаж в школах Казахстана, рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
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«Ажиотажа никакого нет, значительного увеличения количества учащихся мы тоже не фиксируем. Мы эту информацию собираем, мониторим ситуацию. Возможно, это связано с тем, что приезжают релоканты, у них возраст другой», – сказал министр в беседе с журналистами после внеочередного съезда партии Amanat, передает informburo.kz
Также Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос, могут ли россияне устраиваться на работу в казахстанские школы.
«Для трудоустройства в нашей школе одного диплома теперь недостаточно. Чтобы устроиться в школу, любой гражданин Казахстана или иностранец должен иметь сертификат о прохождении Национального квалификационного теста, знать нашу методику, программу. Учебный год уже начался, вакансии заполнены, такой вопрос не стоит», – отметил министр.
Глава МВД Марат Ахметжанов накануне сообщил, что с 21 сентября в Казахстан приехали около 200 тысяч россиян, при этом 147 тысяч из них уже выехали из страны.
По данным Минцифры, только 70 тысяч россиян, въехавших в страну с 21 сентября, получили индивидуальный идентификационный номер.
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