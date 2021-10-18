Могут ли родители первоклассника перевести его в предшколу, рассказали в МОН

В Министерстве образования и науки объяснили, можно ли шестилетнего ребёнка, который поступил в первый класс, по желанию родителей перевести в предшколу, передает informburo.kz

Такой вопрос поступил в блог министра образования Асхата Аймагамбетова на портале «Открытый диалог». Мама первоклассника сообщила, что её ребёнок не ходил в центры подготовки и не был подготовлен к первому классу морально и физически.

«К сожалению, с начала учебного года он не смог проявить никакого интереса к обучению. Мы отдали его ошибочно в первый класс вместо подготовительного. В ближайшее время мы переезжаем в другой город, из Алматы в Талдыкорган, а это ещё и смена школы, что ещё больше ухудшит наше обучение. Прошу Вас разрешить перевести моего ребёнка в подготовительный класс, чтобы уже в следующем году в семь лет пойти в школу», – написала родительница.

В МОН сообщили, что по закону «Об образовании» на обучение в первый класс принимаются дети с шести лет. В течение учебного года перевод обучающегося первого класса в класс предшкольной подготовки не допускается.

«Обучающиеся первого класса не оставляются на повторный год обучения, за исключением обучающихся, которым рекомендован повторный год обучения на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации по согласованию с родителями или законными представителями ребенка. Для проведения полной диагностики и определения возможности или невозможности обучения, готовности к обучению ребёнка Вы можете пройти ПМПК по месту жительства», – говорится в ответе министра образования и науки.

В МОН добавили, что в первом классе учебные достижения детей не оцениваются.

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