Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт

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Обязаны ли родители учеников сдавать средства на ремонт школьного здания, ответили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерстве просвещения РК.
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Глава комитета Майра Мелдебекова напомнила, что законодательно школы находятся в ведении акиматов, передает informburo.kz
Соответственно, работа по оснащению школ современными кабинетами, созданию специальных условий, а также ремонт учебных заведений должны проводиться за счёт средств местного бюджета.
«Это значит, что требования школ о сборе средств на ремонт зданий и кабинетов являются незаконными. Собирать средства с родителей, учителей, учащихся строго запрещается. Эта норма также прописана в законе «Об образовании», – сказала Майра Мелдебекова.
Она уточнила, что по закону «О статусе педагога» также был принят приказ министра, которым запрещается привлекать учителей к несвойственным функциям. Кроме того, учителя не должны приобретать за свой счёт, к примеру, офисную бумагу. Средства на все эти цели выделяют акиматы.
В Минпросвещения добавили, что если родители или педагоги сталкиваются с подобными ситуациями, то они могут обратиться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования или в правоохранительные органы.
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