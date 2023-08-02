Могут ли соседи делать ремонт в выходные дни

Что делать, если утро выходного дня начинается не с пения птиц, а с шума дрели? О временных ограничениях и штрафах, которые ждут нарушителей тишины в жилых домах, рассказала юрист Надежда Гельдт для Tengri Life.

По словам юриста, нарушение тишины предусматривает административную ответственность. Согласно статье 437 КоАП РК, соблюдать тишину нужно с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 — в выходные и праздничные дни.

«Проведение мероприятий и работ в жилище, сопровождаемых шумом, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию, нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, влекут за собой штраф», – говорит автор Telegram-канала «Право Знать».

Размер штрафа зависит от лиц, нарушивших тишину, — от 17 700 тенге до 345 000 тенге. В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа увеличивается.

на физических лиц — в размере 5 МРП (17 700 тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 000 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге).

«В данном случае к физическим лицам относятся: граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства. Если же соседи шумят раньше или после установленного законом времени, то рекомендуется зафиксировать на видео или аудио факт нарушения тишины и вызвать полицию. Но нарушителей тишины не будут привлекать к административной ответственности, если шум был связан с неотложной ситуацией, например, если у соседей прорвало трубу и они устраняли аварию», – говорит юрист.

Соответственно, ремонтные работы в выходные и праздничные дни можно проводить с 10 утра до 23:00.

Ограничения в отношения шума касаются не только времени, но и громкости. Так, существуют пределы допустимого шума, распространяющиеся в том числе на допустимое время:

в жилых помещениях – 55 дБА днем и 45 дБА ночью,

в жилых комнатах общежитий – 60 дБА днем и 50 дБА ночью.

«Чтобы сделать замеры уровня громкости, необходимо обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. В случае если замеры покажут, что требования нарушены, то в отношении шумных соседей или заведений будет применена административная ответственность», – делится юрист.

То есть в данном случае звук ремонтных работ нарушает требования законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Поэтому рекомендуется заранее предупредить соседей о шуме и извиниться за причиненные неудобства во избежание конфликтов.

«Статья 425 КоАП РК предусматривает, что нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (103 500 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (690 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 миллион 35 тысяч тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1600 МРП (5 миллионов 530 тысяч)», – делится Надежда Гельдт.

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