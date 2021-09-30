Могут ли уроки в школах завершаться поздно вечером, разъяснили в МОН

Вопрос определения времени окончания учебных занятий не регламентирован, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Казахстан в ответе на запрос Informburo.kz.

В соответствии с cанитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования продолжительность урока в

общеобразовательной организации не должна превышать 45 минут. В первых классах определён «ступенчатый» режим учебных занятий:

в сентябре – три урока по 35 минут;

с октября по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с санитарными правилами.

В 143 школах, в основном в городах республиканского значения, организованы подсмены.

Определение продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная) относится к компетенции самой организации образования и зависит от наполняемости школы и классов, а также выбора учебного плана. Методические рекомендации допускают перевод отдельных предметов или определённых часов по предметам на дистанционный формат. Предметы или количество часов по предметам, выносимых на дистанционный формат, определяются организацией образования самостоятельно, сообщила первый вице-министр Шолпан Каринова.

Подвоз детей до школы предусмотрен в сельских населённых пунктах, в которых отсутствуют общеобразовательные учебные заведения.

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