Могут ли в Казахстане снизить пенсионный возраст среди женщин: ответ Тамары Дуйсеновой

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Казахстанцы создали петицию за снижение пенсионного возраста среди женщин до 55 лет. Заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову спросили, насколько вероятно, что петицию поддержат в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы уже в законодательстве предусмотрели с 61 года, уже установили. Если поступит такая петиция, конечно, в установленном порядке рассмотрим. Но мы сегодня большую часть пенсий получаем не от государства, а от наших пенсионных активов, которые мы сформировали. Поэтому нам нужно понять, если мы сегодня выйдем в 55 лет, сможем ли мы адекватную пенсию получать», — сказала вице-премьер в кулуарах Мажилиса.
Она напомнила, что в казахстанском законодательстве предусмотрена возможность раннего выхода на пенсию — в зависимости от пенсионных накоплений.
«Если исходить из расчетов, которые мы видим по международной практике, если человек регулярно участвует (в пенсионной системе — прим.) 35 лет, регулярно отчислял, то пенсия у него составляет не менее 60 процентов от самого пенсионного фонда. Это мир уже доказал. Поэтому нам нужно своевременно отчислять. Мы очень часто, когда говорим: «Давайте мы выйдем раньше (на пенсию — прим.)», думаем, что государство будет платить. Государство сегодня платит базовую пенсию от отчислений, в зависимости от участия в пенсионной системе, независимо от отчислений, и солидарную пенсию», — добавила Дуйсенова