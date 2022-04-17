Могут остаться без газа жильцы многоэтажек, которые до 1 июля не преобразуют свои КСК в ОСИ

У костанайских многоэтажек, которые до 1 июля, не преобразуют свои КСК в новые формы — объединения собственников имущества или простые товарищества, могут возникнуть трудности при подготовке домов к отопительному сезону.

74 многоквартирных дома в Костанае уже создали объединения собственников имущества, ещё 14 — простые товарищества. Чиновники не скрывают, что при оформлении ОСИ есть сложности, и зачастую эти проблемы сейчас должны решить на республиканском уровне.

«Так, имеются проблемы с непредоставлением документации от ПКСК и КСК жильцам домов, которые образовали ОСИ или ПТ. Есть сложности с открытием счета в банке для ПТ и некоторые другие проблемы. Некоторые проблемы носят общереспубликанский характер и по ним ведется работа со стороны Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и другими государственными органами», — говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Данияр Сабитов.

Но какие бы проблемы не существовали, создать ОСИ до 1 июля должны еще больше 700 многоэтажек в Костанае, поэтому собственников квартир просят поторопиться с выбором, ведь дом нужно подготовить к отопительному сезону и не только.

«Обращаем внимание, что в случае непроведения технического обслуживания жилого дома, то газовая компания может отключить подачу газа до прохождения технического обслуживания. то есть ежегодно проходят, проверят газовый плиты и после 1 июля они чисто технически не могут подавать газ», — отмечает Данияр Сабитов.

Чиновники рекомендуют костанайцам подумать, и выбрать — простое товарищество или ОСИ он хотят создать на базе своего дома. Ведь то, что эти формы управления должны будут полностью заменить КСК этим летом, уже решено окончательно. В случае проблемных вопросов костанайцам рекомендуют обращаться в отдел ЖКХ акимта Костаная.

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