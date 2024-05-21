Могут закрыть часть рынков в Костанайской области

По официальным данным, в Костанайской области работает 27 торговых рынков. Речь о тех объектах, что официально носят этот статус. 22 рынка, согласно Закону «О регулировании торговой деятельности», владельцы должны до 1 января 2026 года модернизировать. Речь об объектах в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек. В Костанайской области это рынки Рудного и Костаная. Как пояснили в комитете торговли, на месте отдельно стоящих контейнеров должны появиться капитальные строения, сообщает inbusiness.kz.

Изменения должны затронуть все рынки двух городов. По результатам обследования, часть работ по модернизации выполнили, однако в целом ни один объект не соответствует всем выдвигаемым законом требованиям. Пожарные и санитарные врачи говорят, что на территории рынков не соблюдают требования по пожарной и эпидбезопасности. В идеале все нынешние рынки должны подвести под одну крышу. Но сделать это возможно не везде.

«В Рудном шесть стихийных рынков. Под их территорией проходят подземные коммуникации, они не смогут получить разрешение на строительство. То есть их невозможно будет привести в соответствие. Мы должны будем закрыть эти торговые точки. Там 600 рабочих мест. Это вызовет недовольство», – отметил аким Рудного Виктор Ионенко.

В комитете торговли отметили, что торговые места должны соответствовать нормам. Владельцам этих объектов придется потратиться.

Зампред комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев отметил, что уже разработаны правила субсидирования и гарантирования для проектов в сфере торговли. 10 миллиардов тенге предусмотрено в бюджете на развитие торговых объектов. Исключение — ТРЦ. На эти деньги предприниматели может провести модернизацию. Владельцы рынков говорят, что возможности взять эти деньги есть не у всех. Стоимость аренды на этих объектах невысокая. Новые павильоны же потребуют повышения арендной платы.

Отдельные сложности возникнут у владельцев рынков в центре Костаная. Как отметил представитель рынка «Салтанат» Роман Фролов, завести всех под одну крышу невозможно из-за размеров и форм земельных участков.

Зампред комитета торговли Ернур Жаутикбаев отметил, что можно не строить из кирпича. Достаточно будет возвести конструкции из металла и обшить их сайдингом. Возводить объекты с соблюдением противопожарных и других требований.

В дорожной карте по модернизации рынков до сегодняшнего дня было три рынка Костанайской области: два в Рудном и один в Костанае. Однако теперь список дополнят.

На месте Наримановского рынка должен появиться объект образования. Об этом еще в начале года заявил аким Костаная. Но процесс это не быстрый, сейчас разрабатывается план детальной планировки этого участка, а после по этому поводу проведут общественные слушания. Как рассказали предприниматели, которые долгие годы работают здесь, Наримановский рынок был открыт еще в далеком 1954 году. Работа здесь началась с шести, семи ларьков. Рассвет рынка пришелся на конец 80-х начало 90-х. В 2000-е здесь насчитывалась 1200 бутиков, но со временем их число начало сокращаться. Сейчас здесь около 300 арендаторов.

Старожилом «Наримановки» называют Олега Астатуряна. Мужчина рассказал корреспонденту alau.kz, что работает здесь с 1992 года. Он вспоминает времена, когда весь город одевался и обувался именно здесь. Клиентов в последние годы становится меньше, но, не смотря на это, покидать свое место предприниматель не намерен. Но, если рынок закроют, то, по его словам, можно уйти и в другое место, но аренда там будет гораздо дороже, больше 150 тысяч за 20 квадратов. «Более молодое поколение уходит в магазины, в интернет. Но, все равно, у нас клиенты наши есть. Те, которые обуваются с нами. И как стареет Наримановка, так и наши клиенты. Молодые тоже ходят. Все говорят, жалко, что «Наримановка» закрывается, хотелось бы, чтобы она осталась, потому, что люди ходят, и детей приучили. Все равно мы живем и стараемся выжить, и возим товар хороший. Город все равно приходит, одевается и обувается у нас», — говорит предприниматель Олег Астатурян.

Аким Костаная Марат Жундубаев, отвечая на вопрос корреспондента inbusiness.kz, отметил, что всем тем предпринимателям, которые потеряют торговые места из-за изменений, вносимых властями, предложат альтернативу. Так, арендаторам торговых мест, что демонтировали на улице Победы, предложили перейти на другие места на территории Центрального рынка.

Торговцев «Наримановского рынка» ждут на территории бывшего автовокзала на улице Карбышева, на рынке «Саяхат». Здесь возводят торговые павильоны. Директор рынка Ольга Терехова отметила, что на две трети торговых мест уже есть желающие.

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