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Мою дочь убили, а тело сожгли. Жительница Костанайской области отметила оперативную работу полицейских

Сегодня в Костанае проходит встреча министра внутренних дел РК Марат Ахметжанова с жителями области. 

На встрече с министром внутренних дел жительница села Пресногорьковка Узункольского района поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления.

Галина Бабич сообщила, что 18 сентября была убита ее 44-летняя дочь. В раскрытии преступления принимали участие не только районные полицейские, но и сотрудники департамента полиции Костанайской области. Тело девушки было найдено. Преступник пытался скрыть следы преступления. Он сжёг тело.

Через два дня полицейские установили преступника. Он находится под стражей.

 

 

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