МОК: Рассматривается перенос даты Олимпиады 2020

Международный олимпийский комитет провёл экстренное заседание исполкома в связи с пандемией коронавируса,сообщает informburo.kz

Международный олимпийский комитет опубликовал на своём сайте заявление в связи с пандемией коронавируса. На экстренном заседании исполкома МОК рассматривались варианты переноса даты Олимпийских игр 2020 года.

«Рассматривались различные сценарии проведения Олимпийских игр 24 июля 2020 года, в частности изменение даты проведения. Этот шаг позволит взглянуть на ситуацию с распространением коронавируса во всём мире и Японии. Вариант с переносом игр будет выгоден как спортсменам, так и другим участникам», – говорится в заявлении.

В комитете полагают, что было бы прекрасно провести игры в стране, где люди очень бережно относятся к своему здоровью. С другой стороны, количество больных Covid-19 по всему миру растёт, и перенос даты кажется лучшим решением.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что отмена Олимпийских игр не рассматривается, но возможен перенос старта мероприятия, сообщает Kyodo News. По его словам, лидеры G7 поднимали вопрос отмены Олимпиады, однако последнее решение остаётся за Японией.

Олимпийский комитет Канады решил не отправлять своих спортсменов в Японию на игры, если они пройдут в соответствии с графиком, сообщает CBC.

Старт Олимпиады в Токио запланирован на 24 июля этого года, а её финиш на 9 августа.

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